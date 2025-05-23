Lavrov: Ukrayna'yla müzakerelerin ikinci turu yapılacak

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ilki İstanbul'da yapılan Ukrayna'yla müzakerelerin ikinci turunun yapılacağını ve bunun başlı başına olumlu bir durum olduğunu ifade etti.



Lavrov, ikinci turun Vatikan'da yapılmasının ise gerçekçi olmadığını vurguladı.



Ukrayna'da çözümle ilgili belgelerin imzalanmasında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in meşruiyetinin belirleyici olacağını kaydeden Lavrov, Ukrayna'yla yapılacak mutabakat zaptı üzerindeki çalışmaların, Moskova tarafında halihazırda ileri aşamada olduğunu bildirdi.