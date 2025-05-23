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23 May 2025 13:13

Lavrov: Ukrayna'yla müzakerelerin ikinci turu yapılacak

Lavrov: Ukrayna'yla müzakerelerin ikinci turu yapılacak

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna'yla müzakerelerin ikinci turunun yapılacağını belirterek bunu olumlu bir durum olarak gördüklerinin altını çizdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ilki İstanbul'da yapılan Ukrayna'yla müzakerelerin ikinci turunun yapılacağını ve bunun başlı başına olumlu bir durum olduğunu ifade etti.

Lavrov, ikinci turun Vatikan'da yapılmasının ise gerçekçi olmadığını vurguladı.

Ukrayna'da çözümle ilgili belgelerin imzalanmasında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in meşruiyetinin belirleyici olacağını kaydeden Lavrov, Ukrayna'yla yapılacak mutabakat zaptı üzerindeki çalışmaların, Moskova tarafında halihazırda ileri aşamada olduğunu bildirdi.

News ID 1927112

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