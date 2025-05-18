DEM heyetinden İmralı'ya yeni ziyaret

DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan ve avukat Özgür Erol, Öcalan'ı ziyaret etmek üzere bugün İmralı Adası'na doğru yola çıktı.
Bu ziyret Fesih kararının ardından ilk ziyarettir.
Dem Parti PKK'nın fesih kararından sonra İmralı'yı ziyaret ediyor. Heyette Pervin Buldan ve avukat Özgür Erol bulunuyor.
DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan ve avukat Özgür Erol, Öcalan'ı ziyaret etmek üzere bugün İmralı Adası'na doğru yola çıktı.
Bu ziyret Fesih kararının ardından ilk ziyarettir.
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