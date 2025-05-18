  1. Türkiye
18 May 2025 13:58

DEM heyetinden İmralı'ya yeni ziyaret

DEM heyetinden İmralı'ya yeni ziyaret

Dem Parti PKK'nın fesih kararından sonra İmralı'yı ziyaret ediyor. Heyette Pervin Buldan ve avukat Özgür Erol bulunuyor.

DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan ve avukat Özgür Erol, Öcalan'ı ziyaret etmek üzere bugün İmralı Adası'na doğru yola çıktı.

Bu ziyret Fesih kararının ardından ilk ziyarettir.

News ID 1926996

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler