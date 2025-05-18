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18 May 2025 11:48

Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?

Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?

Türkiye'de Vatandaşlar Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağını merak ederken; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan açıklama geldi.

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açılışını gerçekleştirdiği Manisa Müzesi’nde önemli açıklamalarda bulundu. Turizm gelirlerine değinen Ersoy, birçok vatandaşın merakla beklediği Kurban Bayramı tatiliyle ilgili açıklamada bulundu. 

Sözcü'ye göre, Ersoy, 6-9 Haziran aralığındaki Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzama olasılığını da değerlendirdi. "Biz tabii ki 9 gün tatil olmasını istiyoruz, sektörün de isteği bu" diyen Ersoy, "Ama sadece bizim isteğimizle olmuyor. Verilecek kararı hep birlikte bekleyip göreceğiz" ifadelerini ekledi.

News ID 1926990

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