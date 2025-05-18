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18 May 2025 09:17

Erakçi, Türk mevkidaşı ile nükleer müzakereleri görüştü

Erakçi, Türk mevkidaşı ile nükleer müzakereleri görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’nin Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile telefon görüşmesinde, İran'ın nükleer programına dair yapılan müzakereler ele alındı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Görüşmede, İran'ın nükleer programıyla ilgili yürütülen müzakereler ele alındı.

News ID 1926980

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