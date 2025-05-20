İspanya, İsrail'in uluslararası spor yarışmalarından men edilmesini istiyor

İspanya Eğitim ve Spor Bakanı Pilar Alegria, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın, Ukrayna'yı işgalinin ardından uluslararası spor müsabakalarından men edildiğini hatırlatarak, bunun İsrail için de geçerli olması gerektiğini belirtti.

"Çifte standart" uygulanmamasını isteyen Alegria, İspanya hükümetinin, diğer AB üyesi ülkelerle bu konuyu tartışmaya açık olduğunu bildirdi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından son Olimpiyat Oyunları gibi yarışmalardan men edilmesinin hükümetler değil, ilgili spor kuruluşları tarafından alınmış bir karar olduğunu kaydeden Alegria, bu kararın artık Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Paralimpik Komitesi veya uluslararası spor federasyonlarının inisiyatifinde olduğunu söyledi.