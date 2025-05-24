Hakan Fidan, Rusya'ya gidecek

Türk medyasına göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 26-27 Mayıs tarihlerinde Rusya Federasyonu'na resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Bakan Fidan ziyaret kapsamında Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşme gerçekleştirecek.

Fidan ayrıca Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın bitmesi için İstanbul'da yapılan müzakerelerde Rus tarafını temsil eden Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinskiy ve Savunma Bakanı Andrey Belousov dahil olmak üzere üst düzey yetkililerle ikili görüşmeler gerçekleştirecek.