Lübnan’da belediye seçimlerinin son turu başladı

Sputnik’e göre, bugün Lübnan’da belediye ve şehir konseyleri seçimlerinin dördüncü turu, ülkenin güney eyaletlerinde başladı.

Seçimlerin bu turu Hasbaya, Cezin, Marjayoun, Bint Cbeil, Nabatiye, Sur ve Sayda kentlerinde gerçekleştiriliyor.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, bu bölgelerde oy verme sürecinin başlaması sırasında yaptığı açıklamada, Lübnanlı vatandaşların seçimlere en üst düzeyde katılım göstermesinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Lübnan’daki son seçimler birkaç aşamada gerçekleştirilmiştir ve uzun bir aradan sonra, özellikle son bir yıldaki gelişmeler ve Gazze ve Lübnan’daki savaşın gölgesinde yapılması bakımından büyük önem taşımaktadır.