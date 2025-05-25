İran Batılı devletleri uyardı: Tepkimiz çok sert olacak

Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, bugün İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu toplantısına katıldı.

Bu toplantıda Erakçi, İran ile ABD arasındaki dolaylı müzakerelerin süreci ve Roma'da yürütülen beşinci tur müzakerelere hakkında kapsamlı bir rapor sundu.

Toplantının ardından açıklamada bulunan İran Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai, şunları kaydetti.

''Bakan Erakçi, İran İslam Cumhuriyeti'nin hiçbir zaman baskı, tehdit veya kışkırtma altında müzakere masasına orturmayacağını vurgulayarak, 'İran'ın resmi politikası, ABD ile dolaylı müzakerelere dayanmaktadır ve bu sadece nükleer mesele için geçerlidir ve bu karar İslami düzenin akıllı stratejisi doğrultusunda alınmıştır.' dedi.''

Rızai'ye göre Siyonist İsrail'in tehditleri hakkında Erkaçi, bölgede savaş çıkması halinde bölgedeki tüm ülkelerin etkileneceği uyarısında bulundu.

Bölgesel bir uranyum zenginleştirme merkezi kurulması önerisinin gündeme getirildiğini belirten Erakçi, İran'ın bunu memnuniyetle karşıladığını ancak uranyum zenginleştirmenin İran topraklarında devam etmesi gerektiğini kaydetti.

Dışişleri Bakanı, İran'ın hiçbir zaman müzakere masasını terk etmediğini ve diplomasi yolunun devam edeceğini vurguladı.

Sayın Erakçi, BM yaptırımlarını geri getirecek 'Snapback' mekanizmasının harekete geçirilmesi halinde Tahran'ın çok sert tepki vereceğini belirtti.

Tetik Mekanizması Nedir?

“Tetik mekanizması” nükleer anlaşmadaki olası bir ihtilafı çözme mekanizmasıdır. Nükleer anlaşmanın herhangi bir tarafı, taraflardan birinin anlaşmanın taahhütlerini yerine getirmediğine inanıyorsa, anlaşmanın 36. ve 37. maddelerine göre konu, İran dahil tüm tarafların bulunacağı ortak bir komisyona havale edilir.

Bu iki maddeye göre, Avrupa ülkeleri İran'ı nükleer anlaşmaya uymamakla suçlayıp konuyu KOEP Ortak Komisyonu'na havale ederse, İran'ın şikayetçi tarafın rızasını almak için 30 günü olacaktır. Aksi takdirde dosya birkaç gün sonra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne havale edilir.

BM Güvenlik Konseyi'nin bu dosyayı aldıktan sonra bir ay içinde İran'a yönelik yaptırımların geri getirilmesini oylaması gerekiyor, ancak Batılı ülkeler KOEP müzakerelerinde oylama sürecinin yapısını Çin ve Rusya’nın Batılı ülkelerin görüşünü veto etme olasılığını ortadan kaldıracak şekilde değiştirdiler.