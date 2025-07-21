Ulyanov: Avrupa'nın tetik mekanizmasını devreye sokmaya hakkı yok

Rusya’nın Viyana’daki Uluslararası Kuruluşlar Nezdindeki Daimi Temsilcisi Mihail Ulyanov, İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi’nin sosyal medya platformu X’teki mesajının ardından şunları yazdı:

“Gerçekten de, üç Avrupa ülkesinin, İran’a karşı önceki yaptırımları yeniden uygulamak amacıyla ‘snapback’ ya da ‘tetik mekanizması’ olarak bilinen mekanizmayı devreye sokmak için ne hukuki ne de ahlaki bir hakkı vardır.”

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, 3 Avrupa ülkesinin (Fransa, İngiltere ve Almanya) tetik mekanizmasını (snapback) kullanma tehdidine tepki olarak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e mektup gönderdi.

Erakçi'nin yazdığı mektupta, "Üç Avrupa ülkesi, kendilerinin uymadığı bir kararı kötüye kullanarak BM Güvenlik Konseyi'nin güvenilirliğini sorgulayamaz." ifadesi kullanıldı.

Tetik Mekanizması Nedir?

“Tetik mekanizması” nükleer anlaşmadaki olası bir ihtilafı çözme mekanizmasıdır. Nükleer anlaşmanın herhangi bir tarafı, taraflardan birinin anlaşmanın taahhütlerini yerine getirmediğine inanıyorsa, anlaşmanın 36. ve 37. maddelerine göre konu, İran dahil tüm tarafların bulunacağı ortak bir komisyona havale edilir.

Bu iki maddeye göre, Avrupa ülkeleri İran'ı nükleer anlaşmaya uymamakla suçlayıp konuyu KOEP Ortak Komisyonu'na havale ederse, İran'ın şikayetçi tarafın rızasını almak için 30 günü olacaktır. Aksi takdirde dosya birkaç gün sonra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne havale edilir.

BM Güvenlik Konseyi'nin bu dosyayı aldıktan sonra bir ay içinde İran'a yönelik yaptırımların geri getirilmesini oylaması gerekiyor, ancak Batılı ülkeler KOEP müzakerelerinde oylama sürecinin yapısını Çin ve Rusya’nın Batılı ülkelerin görüşünü veto etme olasılığını ortadan kaldıracak şekilde değiştirdiler.