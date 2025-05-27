Bekayi CNN'e konuştu: Uranyum zenginleştirmeden asla vazgeçmeyeceğiz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, CNN’e verdiği özel röportajda, İran'ın barışçıl nükleer enerji hakkından ve uranyum zenginleştirmeden asla vazgeçmeyeceğini vurguladı.

İran’ın nükleer programının tamamen barışçıl amaçlı olduğunu vurgulayan Bekayi, bu hakkın İran halkının meşru ve devredilemez bir hakkı olduğunu ifade etti.

Barışçıl nükleer enerji hakkı

Bekayi, “Eğer amaç, İran’ın nükleer programının askeri amaç taşımadığından emin olmaksa, bunu kolaylıkla sağlayabiliriz. Ancak, İran halkının barışçıl nükleer enerji hakkını ellerinden almak istenirse, bu süreçte ciddi sorunlar yaşanacaktır” dedi.

ABD’nin taleplerine tepki

ABD’nin İran’dan uranyum zenginleştirmeyi tamamen durdurmasını talep etmesine ilişkin olarak Bekayi, “Bu tür talepler, İran’ın egemenlik haklarına aykırıdır ve kabul edilemez. İran, nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkına sahiptir ve bu haktan vazgeçmeyecektir” şeklinde konuştu.

Askeri tehditlere karşı uyarı

İsrail ve ABD’den gelen olası askeri müdahale tehditlerine değinen Bekayi, “Bu tür tehditler, müzakerelere zarar verir ve İran halkı hiçbir zaman baskıya boyun eğmez. İran, ulusal güvenliğini korumak için gerekli tüm önlemleri alacaktır” açıklamasını yaptı.