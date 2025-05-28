Erakçi'den Britanya’nın İran'da "sıfır zenginleştirme" yönündeki tutumuna tepki

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Britanya’nın İran’da “sıfır uranyum zenginleştirme” yönündeki tutumuna tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanı Erakçi, paylaşımında, "ABD, bu ülkeleri devam eden müzakere süreçlerine dahil etme konusundaki isteksizliğini sürdürürken İran Britanya ve nükleer anlaşmada kalan diğer Avrupa ülkeleriyle iyi niyet çerçevesinde çok taraflı etkileşime devam etmiştir" ifadesini kullandı.

Erakçi, "Eğer Britanya'nın tutumu İran'da "sıfır zenginleştirme" ise, bu, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'nın (NPT) açık ihlali ve Britanya'nın nükleer anlaşmada kalan bir üye olarak taahhütlerinin ihlali anlamına gelir. bu durumda aramızda nükleer dosya hakkında konuşacak bir konu kalmaz" diye keydetti.