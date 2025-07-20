İran mantık ve müzakereden yanadır ancak teslim olmayacaktır

İran İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi İsmail Kevseri Mehr Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, bazı Avrupa ülkelerinin “terik mekanisması” (snapback) tehdidinde bulunarak BM Güvenlik Konseyi’nin eski yaptırımlarını geri getirme yönündeki açıklamalarına tepki olarak, “İran hiçbir zaman savaş ve kriz başlatan taraf olmamıştır, ancak her türlü tehdide güçlü bir şekilde yanıt verecektir” dedi.

Kevseri, 12 günlük savaşta büyük komutanların, nükleer bilim insanlarının ve masum insanların şehit edilmesine işaret ederek, “Sözde insan hakları ve hukuk savunucusu olduklarını iddia eden Batılılar, şimdi ise doğrudan tehditleri ve yasa dışı eylemleriyle yalnızca uluslararası hukuka bağlı olmadıklarını, aynı zamanda fiilen insan haklarını da ayaklar altına aldıklarını göstermiş oldular” ifadesini kullandı.

İran İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi, Avrupa ülkelerinin tehditlerini eleştirerek, şunları söyledi:

“Bu ülkeler, kendileri tarafından imzalanan nükleer anlaşmaya imza attılar, fakat ABD bu anlaşmadan kolayca çekilince, kendi nükleer anlaşma taahhütlerine uymadılar. Kendileri imza atıp sonra taahhütlerini yerine getirmemişken, tehditlerinin ne anlamı olabilir?”

İran’ın yıllar boyunca defalarca tehdit edildiğini, ancak hiçbir zaman geri adım atmadığını hatırlatan Kevseri, İran’ın diplomasi alanındaki geçmişine de değinerek, “Biz mantık ve diyalogdan yanayız, ancak teslim olmaktan yana değiliz. Hiçbir savaşın başlatanı olmadık. Tıpkı sekiz yıllık Kutsal Savunma’da (İran-Irak Savaşı) olduğu gibi; o zaman Batı ve Doğu Saddam’ın arkasında durdu ama başarılı olamadılar. Bugün de ülkemize saldırmayı düşünürlerse, cevabını daha sert alacaklardır” ifadelerinde bulundu.

Kevseri sözlerine şöyle devam etti:

“ABD, nükleer anlaşma müzakereleri sırasında aynı anda İran’a yaptırım uyguladı ve sonrasında da müzakere masasını terk etti. Şimdi de snapback gibi mekanizmalarla baskı yapmak istiyorlar. Ama bu tehdit ve baskılar sadece psikolojik bir oyundur ve İran halkına karşı yürütülen bu psikolojik operasyon sonuç vermeyecektir.”

İran İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi, “Batılılar iyi niyetliyse öncelikle ABD ve Siyonist rejimin saldırılarını ve suçlarını kınamalı, ardından müzakerelerden söz etmelidir. Biz müzakere masasını terk etmedik ve mantık ve hukuk yolunda hareket ediyoruz. Şimdi de tehdit etmeye kalkarlarsa, İran milleti hazırdır” dedi.

Tahran milletvekili Kevseri, düşmanların güç kullanmaya yönelmeleri halinde kesinlikle sert ve güçlü bir karşılık göreceklerini belirterek, “Önemli kararlar alacağız ve İran milletinin güvenliği ve itibarının zedelenmesine asla izin vermeyeceğiz” diye kaydetti.