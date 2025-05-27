İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Moskova'ya gitti

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan, Moskova’da düzenlenen 13. Uluslararası Güvenlik Meselerinden Sorumlu Yüksek Temsilciler Toplantısı'na katılmak üzere bugün Moskova'ya gitti.

Zirve, üç gün boyunca birçok ülkenin üst düzey güvenlik yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Ahmediyan, toplantıda konuşma yapacak, Rusya’nın üst düzey yetkilileriyle ikili görüşmelerde bulunacak ve iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin ilerleyişini değerlendirecek.

Konferansta BRICS, Şanghay İşbirliği Örgütü ve Arap Birliği gibi önemli bölgesel kuruluşların temsilcileri de yer alıyor.