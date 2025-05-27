Pakistan Başbakanı, İran ziyaretini değerlendirdi

Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif, Tahran’da İran İslam Devrim Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei ve Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile gerçekleştirdiği görüşmeleri değerlendirdi.

Şerif yaptığı açıklamada, İran’ın İslam ümmetindeki rolüne dikkat çekerek, iki ülke arasındaki stratejik işbirliğini güçlendirmeye kararlı olduklarını belirtti.

Şahbaz Şerif, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “İran’ın değerli lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei ile görüşmekten büyük onur duydum. Özellikle İslam dünyasının karşı karşıya olduğu güncel zorluklar üzerine fikirlerini dinledim,” ifadelerine yer verdi.

İran’ın son dönemde Güney Asya’daki kriz sürecinde yapıcı rol üstlendiğini vurgulayan Şerif, bu süreçte Pakistan’a yönelik duyulan hassasiyet nedeniyle Ayetullah Hamenei’ye teşekkür etti.

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile yaptığı görüşmeyi de “samimi ve yapıcı” olarak değerlendiren Şerif, “Ticaret, ulaşım ve terörle mücadele gibi alanlarda ikili ilişkilerimizi derinleştirmek için birlikte çalışacağız” diye kaydetti.

Pakistan Başbakanı, iki ülke halkının ortak menfaatleri doğrultusunda bölgesel barış, refah ve istikrarı desteklemeye yönelik işbirliğini sürdürmekte kararlı olduklarını ifade etti.