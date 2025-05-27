Rus sanatçılar İran’da dizi çekecek

İran’ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, Rusya’nın önde gelen yapım şirketlerinden “Team Films”in, “Tanrı Olmak Zor” adlı televizyon dizisini çekmek üzere İran’a geldiğini açıkladı.

Celali, bu açıklamayı, Rusya Federasyonu Güzel Sanatlar Akademisi Başkanı ve Modern Sanatlar Müzesi Direktörü Vasili Tsereteli ile yaptığı görüşmede dile getirdi.

Söz konusu yapımın İran’ın doğal ve kültürel zenginliklerini yansıtmak için önemli bir fırsat sunduğunu belirten Celali, iki ülke arasındaki kültürel ve sanatsal işbirliğinin artarak devam ettiğini vurguladı. Celali ayrıca, Rusya Bilimler Akademisi ile olduğu gibi, Sanat Akademisi ile de benzer ortaklıklara açık olduklarını ifade etti.

İran’ın Moskova Kültür Müşaviri ise, Rus sanatçılara ait eserlerin Tahran Çağdaş Sanatlar Müzesi’nde sergileneceğini duyurdu. Sergide, ünlü Rus sanatçı Zurab Tsereteli’nin eserleri de yer alacak.