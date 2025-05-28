Tahran'da kadın temalı konferans; İki Türk akademisyene ödül

5. Uluslararası Hura Ensiyye (S.A) Konferansı, “Küresel Dönüşümlerde Kadının Misyonu” temasıyla bugün 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü İran’ın başkenti Tahran’da düzenlendi.

Bu önemli akademik etkinlik, Kosar İslami İlimler Eğitim Kompleksi tarafından organize edilmekte olup; İran, Türkiye, Azerbaycan, Suriye, Lübnan, Irak, Rusya ve Ermenistan gibi ülkelerden seçkin araştırmacıların katılımıyla, İran Vakıflar ve Hayır İşleri Kurumu’nun konferans salonunda gerçekleşti.

5. Uluslararası Hura Ensiyye (S.A) Konferansı yerli ve yabancı araştırmacılara ait makale, özet ve kitaplardan oluşan 500'den fazla çalışma sunulmuş ve incelenmiştir.

Konferansta, kadınların günümüz dünyasındaki kültürel, toplumsal ve medya temelli dönüşümlerdeki rolü farklı boyutlarıyla ele alındı.

Konferansın Bilimsel Sekreteri Dr. Zehra Sadat Mir Haşimi konferans hakkında şunları söyledi:

"Konferans iki panelden oluşmaktadır: 1.Kadın ve Aile Paneli ve 2. Hz. Zehra'nın Hayat Tarzı Paneli'dir. Konferansın başlığını onaylamak için yıl boyunca çalışma grubuyla toplantılar yapılır. Hocalar sadece bu amaçla davet edilir. Ve kadınların ihtiyaç ve koşullarına dayalı bir fikir birliği sunarlar.

Gerçek şu ki, günümüz dünyasının toplumsal gelişmelerinde olumlu ve olumsuz gelişmelere tanık oluyoruz, örneğin eşcinselliğin ve uluslararası dünyada bu konunun kabul edilmesi yönündeki baskı bu gelişmenin olumsuz tarafıdır.Olumlu taraf hakkında da, Siyonist baskıya karşı bir uyanışa tanık olduğumuzu söylemek gerekir. "

İki Türk akademisyen makaleleri ile konferansa katıldı

Konferansa katılan Iğdır Üniversitesi hocası Dr. Nuray Bayat "Türkiye'de Müslüman Muhafazakar Kadın" isimli makalesini sundu.

Iğdır Üniversitesi hocası Dr. Esma Başaran ise "Kadın Sağlık Çalışanlarında Psikolojik Sağlamlığın İş Stresine" konulu makalesi ile bu konferansa katıldı.

Beyat yaptığı araştırması hakkında"Türkiye’de kadınlar üzerine bitmek bilmeyen pek çok tartışma yürütülmektedir. Özelde kadın kimliği etrafında süregelen tartışmalar, özellikle son yarım yüzyılda toplumsal dönüşümün ve ideolojik mücadelelerin merkezinde yer almıştır. 1970’li yıllardan itibaren Türkiye’de kamusal alanda görünür hale gelen Müslüman kadınların özneleşme süreçleri, çeşitli toplumsal dinamiklerle şekillenmiştir." dedi.

Bayat sözlerinin devamında "Türkiye'de 1960 ve diger darbe sureçler; toplumsal donusum surecini etkilemis ve musluman kadın kimliğini her seferinde yeniden tesis etmeye çalışmıştır" ifadesini kullandı.

"Türkiye özelinde kadının kamusal alandaki konumunun hem modern hem de muhafazakâr yaklaşımlar açısından bir çatışma noktası olduğu görülmektedir." diyen Türk araştırmacı Bayat "Kadının kamusal alandaki hareket serbestliği, görünürlüğü ve söz hakkı; modernliğin algılanışını ve uygulanışını belirleyen başlıca göstergeler arasında yer almaktadır" şeklinde konuştu.

Dr. Esma Başaran ise makalesi ile ilgili sunumunda "Sağlık çalışanları, özellikle kadınlar, zorlu çalışma ortamları, duygusal emek ve rol stresi nedeniyle sıklıkla yüksek düzeyde mesleki strese maruz kalmaktadır" açıklamasını yaptı.

Başaran sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

"Kadın sağlık çalışanları iş yaşamında ve özel hayatta birçok olumsuzlukla karşı karşıya kalabilmektedirler. Kadın sağlık çalışanları arasında gözlemlenen yüksek psikolojik dayanıklılık, onlara işyerindeki olumsuzluklarla başa çıkmada önemli bir avantaj sağlıyor ve mesleki zorlukları etkili bir şekilde yönetme kapasitelerini artırıyor. Psikolojik dayanıklılık, çalışanların iş kaynaklı stresini azaltmada önemli bir işlev görüyor. Bu araştırma, demografik değişkenlere dayalı olarak kadın sağlık çalışanlarının psikolojik dayanıklılık ve iş stresi seviyelerinde farklılıklar olup olmadığını incelemeyi ve psikolojik dayanıklılık ile iş stresi arasındaki ilişkiyi keşfetmeyi amaçlamaktadır."

İki Türk akademisyene önemli ödül

Konferansın sonunda Dr. Nuray Beyat ve Dr. Esma Başaran Makaleleri en iyi araştırmalar olarak ödüle layık görüldü.