  1. İran
22 May 2025 08:00

Bu ay İran takviminde neler var?

Bu ay İran takviminde neler var?

Bugün İran’da Hicri Şemsi takvimine göre, Hordad ayının (22 Mayıs) 1. günü ve İlkbahar mevsiminin üçüncü ayıdır.

Bugün İran’da Hicri Şemsi takvimine göre, Hordad ayının (22 Mayıs) 1. günü ve İlkbahar mevsiminin üçüncü ayıdır.

İste Hordad (22 Mayıs ve 21 Haziran arası) ayının önemli günleri:

• 3 Hordad (24 Mayıs): Hürremşehr'in kurtuluşu günü

• 6 Hordad (27 Mayıs): Hz. İmam Muhammed Taki'nin (a.s) şehadet yıldönümü

• 7  Hordad (28 Mayıs): Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma’nın evlilik yıldönümü, Evlenme Günü

• 13 Hordad (3 Haziran): İmam Muhammed Bakır’ın (a.s) şehadet yıldönümü

• 14 Hordad (4 Haziran): İmam Humeyni’nin vefatı

• 15 Hordad (5 Haziran): Kanlı 15 Hordad ayaklanması

• 16 Hordad (6 Haziran): Kurban Bayramı

• 21 Hordad (11 Haziran): İmam Hadi’nin (a.s) kutlu doğumu

• 24 Hordad (14 Haziran): Kadir Bayramı

• 26 Hordad (16 Haziran): İmam Musa Kazım’ın doğumu

News ID 1927079

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