Urumiye Ulu Camii: Tarihi bir miras, üç döneme açılan kapı

Urumiye Ulu Camii, Hicri yedinci yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen eski bir camidir ve Urumiye’nin tarihi dokusunda, çarşının kalbinde yer almaktadır. Bazı kaynaklar bu camiyi, Anuşirvan döneminden öncesine ait bir yapı olarak görmekte ve ilk kullanım amacının Zerdüşt tapınağı olduğunu belirtmektedir.

Cami, farklı dönemlerde restore edildiği için çeşitli tarihî çağlardan izler taşımaktadır. Kubbe örtülü şebistan, mihrap, Çehil Sütun, kitabeler ve eski hücreler bu caminin dikkat çeken bölümlerindendir.

Urumiye Ulu Camii’nin ilginç bir özelliği, halkın kullandığı üç farklı geçitle bağlantılı olmasıdır. Caminin şebistanı muhtemelen Selçuklu dönemine aittir ve kare planı ile büyük, zarif alçı mihrabıyla tanınır. Bu mihrap, İlhanlı dönemine ait olup Merend Ulu Camii’ndeki mihraba benzemektedir.

Kubbe örtülü şebistana bitişik olan Çehil Sütun adlı yapının kazısı sırasında, İlhanlı dönemine ait bazı eski eşyalar bulunmuştur. Kufi hatla yazılmış kitabeler, caminin süslemeleri arasında yer almaktadır. Zendiye döneminde de caminin avlusu etrafında bazı eski hücreler inşa edilmiştir.