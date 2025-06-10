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10 Haz 2025 19:00

Urumiye Ulu Camii: Tarihi bir miras, üç döneme açılan kapı

Urumiye Ulu Camii: Tarihi bir miras, üç döneme açılan kapı

Urumiye’nin tarihi çarşısının kalbinde yer alan Ulu Camii, 7. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen köklü geçmişiyle dikkat çekiyor.

Urumiye Ulu Camii, Hicri yedinci yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen eski bir camidir ve Urumiye’nin tarihi dokusunda, çarşının kalbinde yer almaktadır. Bazı kaynaklar bu camiyi, Anuşirvan döneminden öncesine ait bir yapı olarak görmekte ve ilk kullanım amacının Zerdüşt tapınağı olduğunu belirtmektedir.

Urumiye Ulu Camii: Tarihi bir miras, üç döneme açılan kapı

Cami, farklı dönemlerde restore edildiği için çeşitli tarihî çağlardan izler taşımaktadır. Kubbe örtülü şebistan, mihrap, Çehil Sütun, kitabeler ve eski hücreler bu caminin dikkat çeken bölümlerindendir.

Urumiye Ulu Camii: Tarihi bir miras, üç döneme açılan kapı

Urumiye Ulu Camii: Tarihi bir miras, üç döneme açılan kapı

Urumiye Ulu Camii: Tarihi bir miras, üç döneme açılan kapı

Urumiye Ulu Camii’nin ilginç bir özelliği, halkın kullandığı üç farklı geçitle bağlantılı olmasıdır. Caminin şebistanı muhtemelen Selçuklu dönemine aittir ve kare planı ile büyük, zarif alçı mihrabıyla tanınır. Bu mihrap, İlhanlı dönemine ait olup Merend Ulu Camii’ndeki mihraba benzemektedir.

Urumiye Ulu Camii: Tarihi bir miras, üç döneme açılan kapı

Kubbe örtülü şebistana bitişik olan Çehil Sütun adlı yapının kazısı sırasında, İlhanlı dönemine ait bazı eski eşyalar bulunmuştur. Kufi hatla yazılmış kitabeler, caminin süslemeleri arasında yer almaktadır. Zendiye döneminde de caminin avlusu etrafında bazı eski hücreler inşa edilmiştir.

News ID 1927584

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