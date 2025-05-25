İran Yol ve Şehircilik Bakanı Irak'ta

İran Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık, dün Irak’a yaptığı ziyarette, ulaşım alanındaki ikili ilişkilerin takibi, Şelemçe - Basra demiryolu projesi ve Erbain ziyaretçilerine azami kolaylık sağlanması amacıyla Bağdat Havalimanı’nda Irak Ulaştırma Bakan Yardımcısı Seyyid Hazım Razi ve İran’ın Bağdat Büyükelçisi Nasır Abdulmuhsin Abdullah tarafından karşılandı.

Bakan Sadık'ın bu ziyarette, iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirmek amacıyla Irak Başbakanı, Ulaştırma Bakanı ve İçişleri Bakanı ile görüşmesi planlanıyor.

Bu görüşmeler, iki ülkenin ulaşım alanındaki ilişkilerinin son durumu, Şelemçe - Basra demiryolu projesinin ilerleme seviyesi ve Erbain ziyaretlerinin büyük organizasyonuna ilişkin konuların değerlendirilmesi amacıyla yapılmaktadır.

İran Yol ve Şehircilik Bakanı geçen yıl Eylül ayında da bu stratejik demiryolu projesinin tamamlanması için Irak’la görüşmeler yapmak amacıyla Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile birlikte bu ülkeye gitmişti. Bu üç günlük ziyaret sırasında ulaşım da dahil olmak üzere çeşitli alanlarda 14 işbirliği belgesi imzalanmıştı.