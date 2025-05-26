İran Yol ve Şehircilik Bakanı, Irak Başbakanı ile görüştü

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, dün Bağdat'ta İran Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık'ı ağırladı.

Irak Başbakanlık Ofisi tarafından yayınlanan açıklamaya göre, taraflar bu görüşmede ulaşım ve altyapı alanındaki ikili ilişkileri değerlendirdi ve özellikle demiryolu ve transit alanlarında ortak işbirliğini güçlendirme mekanizmaları üzerinde durdular.

Irak Başbakanı Sudani, Kalkınma Yolu projesine değinerek, bu projelerin temel amacının, farklı ülkelerin işbirliğiyle bölgeyi Avrupa'ya bağlamak olduğunu vurguladı.

Sudani, Basra-Şelamçe demiryolu projesinin başarılı olmasının, Irak’ın İran ve Orta Asya ülkelerinden gelen yolcuları karşılayabilme kapasitesinin artırılması açısından özellikle Erbain ziyareti sırasında ziyaretçilerin taşınmasının kolaylaştırılması adına gerekli olduğunu ifade etti.

İran Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık ise, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan’ın selamlarını iletti ve çeşitli alanlardaki ikili işbirliğinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.