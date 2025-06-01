İran’da ekonomi bakanlığına yeni isim önerildi

İran hükümeti, Ekonomi ve Maliye Bakanlığı için yeni bakan adayını meclise sundu.

İran Meclisi Başkanlık Sözcüsü’nün açıklamasına göre, Seyyid Ali Medenizade, hükümetin Ekonomi Bakanlığı için önerdiği isim olarak İran Meclisi’ne resmen tanıtıldı.

Hükümetin önerisi, bugün resmi olarak İran Meclisi’ne iletildi. Meclis İç Tüzüğü’ne göre, adayın tanıtım mektubu önümüzdeki ilk genel kurul oturumunda, yani gelecek hafta Pazar günü, resmen okunacak.

Ardından ilgili ihtisas komisyonu, bir hafta içinde aday hakkında değerlendirme raporunu hazırlayacak. Aynı oturumda adayın yeterliliği görüşülerek güven oylaması yapılacak.

İran Ekonomi Bakanı Abdülnasır Himmeti hakkında yapılan gensoru sonucunda 2 Mart'ta görevden alındı.