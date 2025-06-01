İran ile Umman arasında tercihli ticaret anlaşması imzalandı

İran Ticaret Geliştirme Kurumu Batı Asya Dairesi Genel Müdürü Abdulamir Rebihavi, Cumhurbaşkanı Pezekiyan’ın Umman’a gerçekleştirdiği ziyaretin kazanımlarına değinerek, “Bu ziyarette iki taraf arasında 18 belge imzalandı, bunlardan 4’ü Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı’na aittir. Bu bakanlık kapsamındaki belgeler; jeoloji ve maden aramaları alanında işbirliği, fuarcılık ve sanayi bölgeleri işbirliğinin geliştirilmesi ve nihayetinde tercihli ticaret anlaşmasının imzalanmasını içermektedir” dedi.

Rebihavi, tercihli ticaret anlaşmasının bu ziyaret kapsamında imzalanan en önemli belge olduğunu belirterek, “Bu anlaşmanın sorumluluğu İran Ticaret Geliştirme Kurumu’na aittir. Şüphesiz bu anlaşmanın imzalanması, iki ülke arasındaki ticari işbirliğinin gelişmesine zemin hazırlayabilir ve özel sektörün de hükümetle uyum içinde hareket ederek İran ürünleri için yeni pazarlar açması beklenmektedir” ifadesini kullandı.

Rebihavi ayrıca yatırım, gümrük, yargı, yol ve şehircilik gibi diğer alanlarda Umman ile mutabakat zaptları imzalandığını ifade etti.