İran ve Mısır dışişleri bakanları Kahire’de bir araya geldi

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Kahire ziyaretinin devamında bugün Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Erakçi, bu görüşmeden önce Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ile de bir araya geldi.