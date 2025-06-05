BRICS'e üye parlamentolar yasadışı yaptırımlara karşı bir tüzük hazırlamalı

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, BRICS Üyesi Ülkelerin Parlamento Başkanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, BRICS üyeleri arasında ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi için gerekli yasal altyapının oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Günümüz dünyasında derin dönüşümler yaşandığını ve küresel düzende temel değişikliklerin olduğunu belirten Galibaf “Ekonomik dalgalanmalar, mali istikrarsızlıklar, çevre krizleri, jeopolitik gerginlikler, tek taraflı yaptırımlar, siyasi baskılar, gıda güvensizliği ve tedarik zincirlerinin kırılganlığı gibi sorunlar, uluslararası işbirliği yapılarının yeniden gözden geçirilmesini gerektiriyor.” dedi.

Meclis Başkanı, işbirliği için üç temel adımı şöyle sıraladı:

1. Parlamentolar Arası Hukuki İşbirliği: BRICS ülkeleri arasında ortak ticaret anlaşmaları, yatırım mutabakatları ve ekonomik, mali mevzuatların uyumlaştırılması gibi konularda yasal işbirliğinin artırılması gerektiğini vurgulayan Galibaf, bunun yatırım çekme, yeniliği teşvik etme ve ortak pazarlar oluşturma açısından kritik olduğunu kaydetti.

2. Hükümet Eylemlerine Destek ve Altyapı Oluşturulması: Galibaf, BRICS ortak ödeme sistemi (BRICS Pay), bankalar arası mesajlaşma sistemlerinin entegrasyonu ve yerel paralarla ticaret gibi girişimlerin desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

3. Tek Taraflı Yaptırımlarla Mücadele: Galibaf, tek taraflı ve yasa dışı yaptırımların küresel adaletsizliği artırdığını ve barışı tehdit ettiğini belirterek, BRICS ülkeleri arasında bu tür yaptırımlara karşı ortak bir tüzük hazırlanması çağrısında bulundu. Galibaf ayrıca, dijital para birimleri ve dolar dışı ticaret sistemlerinin geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.