  1. Ekonomi
31 May 2025 10:02

İran-Tacikistan demiryolu işbirliğinde yeni bir sayfa açılıyor

İran-Tacikistan demiryolu işbirliğinde yeni bir sayfa açılıyor

İran ile Tacikistan demiryolu işbirliğini artırmak amacıyla bir mutabakat zaptı imzaladı.

İran ile Tacikistan arasında demiryolu işbirliğini artırmak amacıyla bir mutabakat zaptı imzalandı.

Bu belge, İran Yol ve Şehircilik Bakan Yardımcısı ve Demiryolları Genel Müdürü Cebbar Ali Zakiri ile Tacikistan Demiryolları Kurumu Başkanı Mirza Aliyev Komeyl Cuma Han arasında imzalandı.

Bu mutabakat zaptı, mevcut kapasitenin etkin kullanımını ve uluslararası demiryolu taşımacılığının artırılmasını hedefliyor. Anlaşma kapsamında, İran’a ait vagonların Tacikistan demiryolu ağı üzerinde dolaşmasına izin verilecek.

Ayrıca, İran vagonlarının Tacikistan’dan diğer ülkelere ait demiryolu hatlarına sevk edilmesi de mutabakatın diğer maddeleri arasında yer alıyor.

News ID 1927311

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler