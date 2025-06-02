İran ve Irak adalet bakanları bir araya geldi

İran ile Irak arasındaki hukuki ve yargı işbirliğini güçlendirmek amacıyla, Irak Adalet Bakanı Khaled Shawani beraberindeki yüksek düzeyli hukuki ve yargı heyetiyle birlikte Tahran’a geldi.

Iraklı bakan, İranlı mevkidaşı Emin Hüseyin Rahimi ile Tahran'da resmi bir görüşme gerçekleştirdi.

Taraflar, gerçekleşen ikili görüşmede mevcut işbirliği mekanizmalarını gözden geçirerek, adli yardımlaşma, mahkumların iadesi, ceza hukuku alanındaki koordinasyon ve yargı eğitimi gibi başlıklarda işbirliğini derinleştirme konusunda mutabakata vardı.