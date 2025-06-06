İran ve Hindistan’dan parlamentolar arası işbirliğine vurgu

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, BRICS üyesi ülkelerin Meclis Başkanları 11. Zirvesi marjında Hindistan Halk Meclisi Başkanı Om Birla ile bir araya geldi.

Galibaf görüşmede, iki ülke arasındaki tarihî ve kültürel ortaklıklara dikkat çekerek, “İran ve Hindistan birbirleriyle çok daha yoğun ilişkiler kurabilirler” dedi.

İran ve Hindistan'ın bölgedeki etkin rollerine işaret eden Galibaf, iki ülke arasındaki ilişkilerin genel olarak uygun olduğunu, ancak parlamento düzeyindeki ilişkilerin hükümetler arası ilişkilere kıyasla yeterli olmadığını vurguladı.

Galibaf ayrıca, Om Birla'yı resmî olarak İran’a davet etti.

Galibaf, Hindistan’da son zamanda gerçekleşen terör eylemini, kınayarak, “İran, bu olayın hemen ardından saldırıyı resmî olarak kınadı, Hindistan ve Pakistan'ı itidale davet etti. İran Dışişleri Bakanı da bu dönemde gerginliğin azaltılması için her iki ülkeyi ziyaret etmiştir” ifadesini kullandı.

Meclis Başkanı Galibaf, bölgedeki tansiyonun artmasından dolayı kaygılandıklarını, ancak Hindistan ve Pakistan liderlerinin sağduyulu yaklaşımı sayesinde huzurun tekrar sağlanmış olmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

BRICS’in finansal ve parasal kapasitesine de değinen Galibaf, “İşbirliği, ‘BRICS Pay’ gibi mekanizmaların güçlendirilmesiyle sürdürülebilir. İki ülke de dolar dışı para birimleri üzerinden ticari ilişkilerini geliştirebilir” ifadelerinde bulundu.

Galibaf, “Hindistan’ı, Çin ve Rusya ile birlikte üç stratejik ortağımızdan biri olarak görüyoruz ve Hindistan ile ekonomik ilişkilerimizi genişletmekte kararlıyız” dedi.



İran’ın BRICS’teki olumlu varlığını memnuniyetle karşılıyoruz

Hindistan Halk Meclisi Başkanı Om Birla ise, İran Meclis Başkanı Galibaf’ı yeniden bu göreve seçilmesi dolayısıyla bir kez daha tebrik etti.

İki ülke arasındaki tarihî ve medenî bağlara dikkat çeken Om Birla, mevcut işbirliklerinin gelecekte artacağından emin olduklarını söyledi.

Om Birla ayrıca parlamentolar arası forumlar yoluyla İran ve Hindistan arasında daha yakın ilişkiler kurmaya çalışacaklarını belirtti.

Hindistan Parlamentosu Başkanı, Galibaf’ı 2026 yılında Hindistan’da düzenlenecek olan BRICS Parlamento Forumu’na davet ederek, “Sizi büyük bir memnuniyetle Hindistan’da ağırlamak isteriz. Bugünkü toplantının ve yapılan görüşmelerin, iki ülke arasındaki parlamenter ilişkilerin daha da güçlenmesine vesile olacağına inanıyorum” dedi.