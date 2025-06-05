Galibaf: İran-Brezilya ortak ekonomik komisyonu aktif hale getirilmeli

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, BRICS üyesi ülkelerin Parlamento Başkanları 11. Zirvesi çerçevesinde Brezilya Senatosu Başkanı Davi Alcolumbre ile bir araya geldi.

Meclis Başkanı Galibaf bu görüşmede, BRICS Zirvesi’ne ev sahipliği yaptığı için Brezilya’ya teşekkür ederek, “BRICS bizim açımızdan uluslararası ilişkilerde bir dönüm noktasıdır. Parlamentolar, halkın temsilcisi olmanın ötesinde, hükümetler için de yön belirleyici önemli bir role sahiptir” dedi.

İran ve Brezilya arasındaki bir asrı aşan resmi ilişkilere değinen Galibaf, iki ülkenin özgürlük, bağımsızlık ve çok taraflılık konusunda ortak bir bakışa sahip olduğunu ve bunun ikili ilişkilerin geliştirilmesi için uygun bir zemin sağladığını söyledi.

Galibaf, Brezilya Tarım Bakanı ile yaptığı görüşmeye de atıfta bulunarak, bu görüşmede iki ülke arasındaki ortak ekonomik komisyonun en kısa sürede faaliyete geçirilmesi gerektiğini vurguladığını belirtti.

Meclis Başkanı Galibaf, İran ve Brezilya arasında ekonomik işbirliğinin öncelikli alanlarını tarım, ürün ihracatı ve ithalatı ile bilimsel araştırmalar olarak tanımlayarak, bunlara ek olarak araştırma, tıp ve sanayi alanlarında da işbirliklerinin genişletilebileceğini ifade etti.

İran ile Brezilya arasındaki dolaylı ticaretin 7 milyar doları aştığı yönündeki tahminlere dikkat çeken Galibaf, bu rakamın artırılabileceğini ve dış ticaretin dengelenmesi yönünde adımlar atılabileceğini söyledi.

Galibaf, parlamentoların ekonomik işbirliklerinin kolaylaştırılmasında önemli bir rol oynadığını belirterek, gerekli anlaşmaların onaylanmasıyla ilişkilerin gelişmesinin sağlanabileceğini kaydetti ve BRICS'in de iki ülke arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesine katkıda bulunabileceğini ifade etti.

Galibaf, ABD’nin tek taraflı yaptırımlarına karşı koymanın ve uluslararası hukuk karşıtı zorbalıklara direnmenin tüm bağımsız ülkelerin ortak gündeminde olması gerektiğini vurgulayarak, bu çerçevede BRICS üzerinden iş birliğinin artırılabileceğini ve İran’ın nano, biyoteknoloji ve tıp alanlarında büyük ilerlemeler kaydettiğini söyledi.

Meclis Başkanı, “BRICS Pay” gibi ödeme sistemlerinin geliştirilmesi, Yeni Kalkınma Bankası'nın faaliyetleri ve mali mesajlaşma sistemlerinin entegrasyonu gibi araçlarla işbirliğinin artırılabileceğini belirtti.

Galibaf, görüşmenin sonunda Brezilya Senatosu Başkanı'nı Tahran’a davet ederek, İran’ın potansiyelini yerinde görmesini önerdi.

Görüşmenin devamında, Brezilya Senatosu Başkanı Davi Alcolumbre ise, BRICS çerçevesindeki parlamenter ilişkilerin kendileri için önemli olduğunu belirterek, zirveye ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını ve zirvenin tüm taraflar için olumlu sonuçlar doğurmasını umduklarını söyledi.

Alcolumbre, halklar arası diyaloğun insanlığın karşılaştığı zorluklarla baş etmenin temel yollarından biri olduğunu belirterek, “Dünya; sağlık, eğitim ve çevre gibi alanlarda sorunlarla karşı karşıya. Bu sorunların çözümü için etkileşim içinde olmamız gerekiyor” dedi.

İran ile Brezilya arasındaki parlamenter diyaloğun önemine dikkat çeken Alcolumbre, “Senato Başkanı olarak iki ülke meclisleri arasındaki diyalog ve iş birliğini memnuniyetle karşılıyorum. Parlamentolar aracılığıyla halklarımız için daha iyi bir gelecek inşa edebiliriz” ifadelerini kullandı.