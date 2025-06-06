Galibaf, Latin Amerika ziyaretini değerlendirdi

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Latin Amerika turuna çıkmanın yanı sıra BRICS zirvesine katılımının ardından bu ziyaretin kazanımlarını değerlendirdi.

Galibaf, “Geçtiğimiz hafta cumartesi gecesi Latin Amerika’ya bir seyahatte bulundum. Son durağım olan Brezilya’dan önce üç ülkeye gittim. Öncelikle Venezuela’da Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, Dışişleri Bakanı ve Ulaştırma Bakanı ile görüştüm” dedi.

Venezuela’daki görüşmelerde parlamentolar arası ilişkilerle birlikte ekonomik ve siyasi meselelerin de ele alındığını belirten Galibaf, özel sektörler arasındaki ilişkilerin iyi bir şekilde ilerlediğini ve bu durumun iki ülke arasında umut verici bir geleceğe işaret ettiğini söyledi.

Meclis Başkanı, Latin Amerika ülkeleri ile İran arasındaki işbirliğine değinerek, enerji, bilgiye dayalı ekonomi ve tarım gibi birçok alanda ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için büyük kapasite olduğunu dile getirdi.

Galibaf, İran ile Venezuela arasında parlamento ilişkilerinin ve dostluk gruplarının geliştirilmesinin görüşmelerin ana başlıklarından olduğunu belirterek, “Venezuela’da din liderleriyle çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Ayrıca uluslararası ilişkiler alanında uzman akademisyenlerle üniversitede bir oturum yaptık. Görüşmelerde, ABD'nin tek taraflı politikaları ve Gazze meselesi gibi küresel konular da ele alındı” dedi.

Venezuela’daki İranlı üniversitelerin bilgi tabanlı şirketlerinin faaliyetlerine değinen Galibaf, bu şirketlerin ‘yaratıcı ev’ adı verilen bir merkezde kalıcı bir sergiyle toplandığını ve bu merkezin Venezuela’daki bilimsel, akademik ve ticari çevreler tarafından yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Galibaf, ayrıca iki ülke arasında serbest ticaret tarifeleri konusunun gündeme geldiğini ve bunun birkaç ay içinde sonuçlandırılıp, ortak komisyon tarafından imzalanmasını umut ettiğini söyledi.

Venezuela’dan sonra Küba’nın başkenti Havana’yı ziyaret ettiğini belirten Galibaf, Küba’yı bağımsızlıkçı, özgürlükçü ve direnişçi bir ülke olarak tanımladı.

Küba’nın uzun süreli ambargolar nedeniyle zorluklar yaşandığını ifade eden Galibaf, Küba Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı ile enerji ve tarım başta olmak üzere çeşitli konularda görüşmeler yaptığını söyledi.

Galibaf, Küba’nın tıbbi ve ilaç sanayisi alanında önde gelen ülkelerden biri olduğunu vurgulayarak, İran’da üretilip ihracata hazır hale getirilen bazı ilaçları Küba Cumhurbaşkanı’na hediye ettiklerini ve bu alanda ciddi işbirliklerinin önünün açık olduğunu ifade etti.

Meclis Başkanı, seyahatinin son durağının Brezilya’nın başkenti Brasília olduğunu ve burada BRICS’in 11. Zirvesi’ne katıldığını belirtti.

Galibaf, BRICS’in İran için hem ikili hem çok taraflı bölgesel ve uluslararası ilişkilerde büyük fırsatlar sunduğunu ve bu grubun, İran’ın ilişkilerini geliştirmesi açısından en güçlü ve etkili seçenek olduğunu vurguladı.

Galibaf, dünya nüfusunun yüzde 49’unun BRICS üyelerinden oluştuğunu ve BRICS ülkelerinin dünya ticaretinin yüzde 24’ünü gerçekleştirdiğini, ekonomik olarak da dünyanın yüzde 39’unun BRICS ülkelerinde toplandığını belirtti.

İran Meclis Bakanı, BRICS’in yalnızca ekonomik değil, siyasi, sosyal, kültürel, bilimsel ve spor alanlarda da faaliyet gösteren eksiksiz bir grup olduğunu ifade etti.

Galibaf, BRICS zirvesinde yapılan konuşmalarda, ABD’nin tek taraflı politikalarına karşı ortak eleştiriler dile getirildiğini ve bu eleştirilerin ekonomik işbirliklerine daha fazla motivasyon sağladığını söyledi.

Galibaf, Brezilya Ulusal Kongresi ve Senato Başkanları ile görüşmelerde bulunduğunu ve bu görüşmelerde parlamentolar arası ilişkilerin yanı sıra ekonomik ve siyasi konuların da ele alındığını belirtti.

Meclis Başkanı Galibaf, İran ile Brezilya arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 8 milyar Euro olduğunu, bunun sadece 1 milyar Euro’sunun İran’ın ihracatı, 7 milyar Euro’sunun ise ithalat olduğunu bildirdi.

Petrokimya alanında da işbirliği fırsatlarının bulunduğunu belirten Galibaf, bu alanda ticari ilişkilerin canlandırılmasını umut ettiğini söyledi.