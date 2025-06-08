İranlı bilim insanları, Probiyotik batarya üretti

İranlı araştırmacılar Maedeh Muhammedifer ve Meryem Rezaei’nin katılımıyla yürütülen yeni bir araştırma, probiyotiklerin çözünebilen ve çevre dostu bataryalarda kullanılabileceğini ortaya koydu.

Binghamton Üniversitesi’nden Seokheun Sean Choi’nin öncülüğünde yürütülen çalışmada, insan sağlığına zararsız canlı mikroorganizmalar olan probiyotikler kullanılarak elektrik üretimi sağlandı. Bu yenilik, özellikle biyomedikal cihazlar için toksik olmayan enerji kaynaklarının geliştirilmesine katkı sağlıyor.

Araştırmada, probiyotiklerin elektrik üretme potansiyeli başlangıçta düşük olsa da, geliştirilen özel elektrot yüzeyi sayesinde bu potansiyel artırıldı.

Elde edilen sonuçlar, gelecekte tamamen biyolojik olarak parçalanabilir bataryaların üretimi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.