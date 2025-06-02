Yeniden bakımı yapılmış 10 helikopter İran Ordusu’na teslim edildi

İran Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kiyumers Heyderi ve Genelkurmay Başkanlığı’ndan üst düzey komutanların katılımıyla, İran Ordusu Kara Kuvvetleri’ne bağlı Hava Filosu’na (Havanirooz) yeniden hazırlanan on adet helikopter resmen eklendi.

Yeniden hazırlanan bu helikopterler; nakliye, keşif, taarruz ve savaş tipi çeşitli modelleri kapsıyor. Helikopterler, İran Ordusu Havanirooz biriminde görevli uzmanlar tarafından üretilen yerli yedek parçalarla modernize edilerek yeniden operasyonel hale getirildi ve hava filosuna geri döndü.