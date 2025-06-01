İran, Çabahar Uzay Üssü’nde ilk deneme fırlatmalarına hazırlanıyor

İran Uzay Ajansı Başkanı Hasan Salariye, İran'ın güneydoğusunda inşa edilmekte olan Çabahar Uzay Üssünün ilk aşamasının yüzde 90 tamamlandığını ve önümüzdeki iki ay içinde bu aşamanın bitirilmesinin planlandığını açıkladı.

Salariye yaptığı açıklamada, tamamlanmak üzere olan bu aşamanın, katı yakıtlı roket fırlatıcılarına yönelik olduğunu belirtti.

Altyapı çalışmalarının geçen yılın sonlarından itibaren tamamlanma aşamasına geldiğini kaydeden Salariye, şu anda deneme fırlatmaları için gerekli hazırlıkların büyük ölçüde sona yaklaştığını ifade etti.

Katı ve sıvı yakıtlı fırlatıcılar kullanılacak

Çabahar Uzay Üssü’nün çeşitli bölümler içerdiğini aktaran Salariye, uydu kontrol merkezi, fırlatma rampaları, montaj hangarları, teknik ekipman alanları, idari birimler ve altyapı hizmetleri (su temini gibi) gibi alanlarda yüzde 90 seviyesinde fiziki ilerleme kaydedildiğini söyledi.

Fırlatma testlerinin üs için önemli bir teknik değerlendirme adımı olduğunu belirten İranlı yetkili, “İlk denemeler, tesisin teknik kapasitesini ölçmek ve varsa eksiklikleri gidermek için hayati öneme sahip” dedi.

İran’ın katı yakıtlı fırlatıcıları bu üssü kullanacak

Çabahar Uzay Üssü’nden yapılacak deneme fırlatmalarında, İran’ın katı yakıtlı “Kaim” roket ailesi ile birlikte, hem sıvı hem katı yakıt kullanan “Zülcenah” ve “Kasid” gibi hibrit fırlatıcıların da kullanılacağı bildirildi.