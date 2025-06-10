İran'dan İsrail'e karşı operasyonla ilgili flaş açıklama

İran İstihbarat Bakanlığı, Kurban Bayramı ile Gadir-i Hum Bayramı günlerinde eşi benzeri görülmemiş bir operasyonla çocuk katili Siyonist İsrail’e büyük bir darbe indirildiğini bildirdi.

Siyonist rejimin rejimin hassas, stratejik ve son derece gizli belgelerine erişmek için tasarlanıp icra edilen operasyonu ‘’tarihi’’ olarak nitelendiren bakanlık, bu operasyonun yakın zamanda ülkeye büyük miktarda belgenin getirilmesiyle başarıyla sonuçlandığını aktardı.

Bakanlıktan operasyonun kazanımlarına dair yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

1. Ele geçirilen belgeler, içerik ve konu çeşitliliği açısından değelidir ve araştırma ve bilimsel alanları kapsıyor. Bazı belgeler İsrail’in yasadışı ve gizli nükleer silah programları, ABD ve Avrupa kurumlarıyla nükleer işbirliği ve rejimin nükleer programıyla ilgilidir. Bazıları ise askeri ve füze programları ve projeleri hakkında. Askeri projelere ilişkin teknik dokümanlarda, bu projelerde yer alan yöneticilerin, yetkililerin ve bilim insanlarının adları, özellikleri, görselleri ve adresleri bulunuyor.

Ortaya çıkan önemli belgelerden biri de, Siyonist rejimin yalnızca kendi vatandaşlarını değil, başka ülkelerin vatandaşlığına sahip araştırmacıları da kullandığıdır. Bu kişilerin kimlik bilgileri de mevcut bulunmaktadır. Elbette belgelerin bir kısmı, büyük İran milletinin bilgisine sunulacaktır. Ayrıca elde edilen bazı bilimsel ve araştırma çıktıları, ülkemizde kullanıma uygundur ve ilgili kurum ve kuruluşlara iletilecektir. Belgelerin önemli bir kısmı, kahraman silahlı kuvvetlerimiz tarafından kullanılacaktır. Bazı bölümler ise dost ülkelerle paylaşılabilecek ya da Siyonizm karşıtı kurum ve gruplara sunulabilecektir.

2. Belgeler açıkça göstermektedir ki, ABD ve bazı Avrupa ülkeleri, Siyonist rejimin silahlanma programlarını geliştirme sürecinde nasıl bir destekçi, ortak ve müteahhit rolü üstlenmiş ve hâlâ üstlenmektedir. Aynı zamanda bu ülkeler, çifte standartlı yaklaşımlarıyla, yalan söyleyerek İran İslam Cumhuriyeti’ni barışçıl olmayan bir yolda ilerlemekle suçlamaktadır. Yıllardır bu uğursuz Siyonist rejim, küresel tahakküm çevresinin sessizliği ve desteğiyle gizemli bir nükleer gizlilik içinde, onların “dünya barışı ve güvenliği için tehdit” dediği yolun sonuna kadar gitmiştir. Ancak bu zalim ve kibirli güç odakları, ülkemize en ağır baskıları uygulamaktadır. Oysa İran İslam Cumhuriyeti yalnızca vatandaşlarının sağlığı ve refah seviyesini artırmak amacıyla nükleer enerjiden barışçıl şekilde yararlanmak istemekte ve kesin bir dille nükleer silah üretme hedefi olmadığını ilan etmektedir.

3. Elde edilen belgeler arasında en dikkat çekici olanlardan biri de, Siyonist rejimin ülkemizin barışçıl nükleer programlarına karşı bazı uluslararası kurumlara sunduğu çok sayıda asılsız ve yalan dolu raporlardır. Daha da ilginç olanı, bu kurumların raporlarında, rejimin bu sahte ve aldatıcı iddialarının birebir yansıması yer almaktadır!

4. İstihbarat biriminin rejimin belgelerine erişim yöntemleri ve bu belgeleri işgal altındaki Filistin topraklarından çıkarma taktikleri, öyle bir şekilde tasarlanıp uygulandı ki, sözde güçlü rejimin çok katmanlı güvenlik ağlarını ve iç içe geçmiş koruma koridorlarını tamamen etkisiz hale getirdi. Bu rejimin, stratejik nitelikteki bu belgeleri koruma konusundaki özel hassasiyeti, onların korunması için en sıkı önlemlerin alınmasına yol açmıştı. Buna paralel olarak, bu belgelere erişim çabalarının da tamamen akıllıca ve çok katmanlı bir planla gerçekleştirilmesi gerekiyordu. Dolayısıyla söz konusu operasyonun karmaşıklığı, bu rejimin olayın çeşitli boyutlarını kavrayabilmesinin ötesindedir. Yine bu rejim, göstermelik adımlarla güvenlik ve istihbarat zafiyetlerini örtbas etmeye çalışsa da başarılı olamamıştır. Son günlerde bazı Siyonistlerin tutuklanması ve aslında onların kurban edilmesi, bu rejimin kamuoyu nezdindeki yıpranmış imajını onarmaya yönelik bir girişimdi; ancak bu da sonuçsuz kalmıştır.

Şu anda İran İstihbarat Bakanlığı’nın elinde bulunan belgeler, Siyonist rejimin kendisini aşılmaz bir kale gibi göstermeye çalıştığı bir ortamda elde edilmiştir. Onlar, geçmişteki istihbarat başarısızlıklarından dersler çıkarıp, sözde tüm sızma yollarını kapattıklarını sanırken, Filistinli kahraman savaçıların gerçekleştirdiği büyük “Aksa tufanı” operasyonuyla karşılaştılar ve eşi benzeri görülmemiş bir istihbarat-güvenlik fiyaskosu sergilediler. Şimdi İran İstihbarat Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen bu operasyon ise, Siyonist rejimin istihbarat ve güvenlik alanındaki utanç verici siciline bir başka kara leke olarak geçmiş ve Direniş Cephesi için tarihi ve benzersiz bir zafer olmuştur. Bu da rejimin “aşılmazlık efsanesini” bir kez daha alaya almıştır.

Bu operasyon, İstihbarat birimlerinin, aziz İran halkının düşmanlarıyla profesyonelce ve titizlikle yüzleşmek adına verdikleri kadim ahde olan tam bağlılıklarının ve samimi mücadelenin bir başka göstergesidir. Bu yaklaşım, hikmetli önderimiz ve güçlü liderimiz Ayetullah Hamanei’nin liderliği altında, Allah’ın izniyle Hz. Mehdi’nin (a.c) zuhuruna kadar sürecektir.