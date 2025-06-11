Ulyanov: İran’ın uranyum zenginleştirme hakkı meşrudur

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mikhail Ulyanov, El Meyadeen kanalına verdiği demeçte, İran’ın uranyum zenginleştirme hakkının meşru olduğunu vurguladı.

Ulyanov, Rusya’nın İran’ın nükleer dosyasıyla ilgili olarak Tahran ile Washington arasında siyasi bir çözüm için arabuluculuğa hazır olduğunu belirtti.

Rus yetkili, “İran, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) üyesi olarak tamamen uranyum zenginleştirme hakkına sahiptir” ifadelerini kullandı.

Ulyanov daha önce de İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’nin, Tahran’ın tam nükleer yakıt döngüsüne sahip olma hakkı konusundaki açıklamalarına atıfta bulunarak, “İran tamamen haklı” demişti.

Ulyanov, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda Erakçi’nin açıklamalarını alıntılayarak şu ifadeleri kullandı: “Bu hassas müzakere döneminde ayrıntılara girmemeyi tercih ederim; ancak Erakçi tamamen haklıdır.”