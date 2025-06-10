Tunus’tan Gazze’ye doğru yola çıkan “Mağrip Direniş Konvoyu” Libya’ya ulaştı

Siyonist rejimin insanlık dışı ablukasına uluslararası alanda tepkiler sürerken, çoğunluğunu Tunusluların oluşturduğu bir araç konvoyu, dün Gazze'ye doğru yola çıktı.

Organizatörler, 9 otobüsten oluşan konvoyun amacının, Gazze Şeridi'ne yardım götürmekten çok bölgedeki ablukayı kıracak olan "sembolik bir eylem" gerçekleştirmek olduğunu açıkladı.

Bu konvoy, Tunus ile Libya sınırında bulunan Ras Cedid sınır kapısından ülkeye giriş yaptı. Söz konusu konvoy, geçtiğimiz gece saatlerinde Tunus’un güneyindeki son nokta olan Bin Gardan şehrine ulaştıktan sonra Libya’ya geçti.

Konvoya katılanlar, insani yardım taşımadıklarını ve amaçlarının Gazze Şeridi’ne uygulanan ablukayı kırma sürecine katılmak olduğunu açıkladılar.

Kendi türünde ilk olan bu kara konvoyu, Cezayir, Fas ve Moritanya’dan gelen 1500’ün üzerinde kişinin katılımıyla oluşan onlarca aracı içeriyor.

Söz konusu konvoyun, önümüzdeki iki gün içinde Mısır’ın Sallum sınır kapısından bu ülkeye girmesi ve bu ayın 15’inde Refah sınır kapısına ulaşması planlanıyor.