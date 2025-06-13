Galibaf: İntikam zamanı geldi, bu intikam her şekilde ve her araçla alınacaktır

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İsrail’in son saldırılarına sert tepki göstererek, “Artık intikam zamanıdır ve bu intikam her şekilde ve her araçla alınacaktır.” dedi.

Galibaf, “Siyonist rejimi asla serbest bırakmayacağız; başlattıkları süreci biz sonlandıracağız,” ifadelerini kullandı.

Meclis başkanı ayrıca sivil yerleşim alanlarının hedef alınmasının, siyonist rejimin İran halkının her bir ferdine karşı en habis düşman olduğunu açıkça ortaya koyduğunu belirtti.

Galibaf, İslam savaşçılarından gelecek acı bir yanıtın ve pişmanlık verici bir cezalandırmanın İsrail ve destekçilerini beklediğini vurguladı.