İran misillemesi endişesiyle Netanyahu’nun uçağı acil havalandı

Uçuşları takip etme konusunda uzmanlaşmış Flightradar24 adlı internet sitesi, Siyonist rejim Başbakanı Benyamin Netanyahu’ya ait özel uçağın bulunduğu yerden acil şekilde havalandığını duyurdu.

Habere göre, Siyonist rejime ait bir numaralı uçak, 40 dakikadan fazla bir süre Akdeniz üzerinde uçuş yaptıktan sonra, uçağın rotasının takip edilememesi için kimlik tanıma ve sinyal gönderme sistemini kapattı.

Bu hamlenin, Siyonist rejimin son saldırılarına karşı İran İslam Cumhuriyeti'nin muhtemel misillemesinden duyulan endişe nedeniyle yapıldığı bildirildi.

Bu gelişmeler, işgal altındaki topraklarda güvenlik ortamının son derece gergin olduğu bir dönemde yaşanıyor ve İran’ın son saldırılara karşı yakın zamanda yanıt vereceğine dair tahminler artıyor.