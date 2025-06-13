İran'dan BM'ye acil toplantı talebi

İran’ın BM Daimî Temsilciliği, İsrail’in İran’daki nükleer tesislere ve sivil altyapılara yönelik koordineli saldırılarını kınayan acil bir mektubu Güvenlik Konseyi’ne sundu. Mektupta bu eylemlerin BM Şartı’nın açık ihlali ve uluslararası hukukun temel ilkelerine aykırı olduğu, bölgesel ve küresel barış için ciddi tehdit oluşturduğu belirtildi.

İran, Natanz gibi denetime tabi nükleer tesislerin hedef alınmasının radyolojik bir felakete yol açabileceğini vurgularken, bu saldırıların aynı zamanda Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Rejimi’ne (NPT) ve UAEA’nın görevine zarar verdiğini kaydetti.

Mektupta, Tahran’da üst düzey askerî ve nükleer bilim insanlarına yönelik suikastlar da “devlet destekli terörizm” olarak nitelendirildi. Siyonist rejim Başbakanı’nın bu saldırıların sorumluluğunu üstlenmesi, açıkça uluslararası suç itirafı olarak değerlendirildi.

İran, bu eylemleri “savaş suçu” ve “saldırı eylemi” olarak tanımlayarak, BM Şartı’nın 51. maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkını saklı tuttuğunu bildirdi ve saldırılara orantılı, caydırıcı ve kesin bir karşılık verileceğini vurguladı.

Tahran, Güvenlik Konseyi ve BM Genel Sekreteri’ni acil ve bağlayıcı adımlar atmaya, İsrail’i sorumlu tutmaya çağırdı ve acil bir toplantı talep etti.