Suudi Arabistan, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını kınadı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, bugün İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bu telefon görüşmesinde Faysal bin Ferhan, İsrail’in İran topraklarına yönelik açık saldırısını kınadı.

Güç kullanımının reddedilmesi ile anlaşmazlıkların çözümü için diyalog yollarının benimsenmesi gerektiğini vurgulayan Faysal bin Ferhan ayrıca, İsrail’in saldırısının, gerilimi azaltma ve diplomatik çözümlere ulaşma yönündeki çabaları engellediğini ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Suudi Arabistan’ın saldırıyı kınayan tutumu ve gerçekleştirdiği telefon görüşmesi için teşekkür ederek, “Bu saldırı, ABD’nin koordinasyonu ve yeşil ışığı olmadan gerçekleşemezdi. Ayrıca, ABD hükümetinin Siyonist rejimin başlıca destekçisi olarak bu tehlikeli eylemin sonuçlarından sorumlu” dedi.

Bakan Erakçi, nükleer tesislere ve yerleşim bölgelerine yönelik saldırıları açık bir saldırganlık olarak nitelendirerek, BM Şartı’nın 51. maddesi uyarınca bu saldırıya verilecek karşılığın İran’ın meşru hakkı olduğunu vurguladı.

Erakçi, İran Silahlı Kuvvetlerinin, ülkenin varlığını tüm güçleriyle savunacağını ifade etti.

Erakçi ayrıca, İran’ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’na (NPT) taraf olduğunu hatırlatarak, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı’ndan açık bir tutum sergilemesini ve Siyonist rejimin saldırgan eylemini kınamasını istedi.