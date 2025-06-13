Çin'den İsrail'in 'İran' saldırısına kınama

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, bugün düzenlediği basın toplantısında Rusya’nın TASS haber ajansı muhabirinin İsrail’in İran’a yönelik saldırısına ilişkin Çin hükümetinin tutumu hakkındaki sorusunda, "Çin, İran’ın egemenliğinin ihlali ve güvenliğinin zayıflatılmasına karşıdır." dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, son yaşanan olayların savaşın sona erdirilmesi gerekliliğini bir kez daha hatırlattığını belirterek, uluslararası toplumun ve etkili ülkelerin, bölgesel gerilimin azaltılması için gerekli ortamın sağlanmasında yapıcı bir rol oynamak adına gerekli adımları atmaları gerektiğini vurguladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı, “İran İslam Cumhuriyeti'nin egemenliği, güvenliği ve toprak bütünlüğünün ihlaline karşıyız.” açıklamasında bulundu.

Sözcü ayrıca, Orta Doğu’daki gerilimin artmasını ve çatışmaların yayılmasını kabul etmediklerini belirtti.