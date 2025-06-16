İran ekonomi bakanı belli oldu

İran Meclisi’nin bugünkü oturumunda milletvekillerinin oyuyla Seyyid Ali Medeni Zade, İran Ekonomi Bakanı olarak seçildi.
İran Ekonomi Bakanı Abdülnasır Himmeti hakkında yapılan gensoru sonucunda 2 Mart'ta görevden alınmıştı.
İran Meclisi’nin bugünkü oturumunda milletvekillerinin oyuyla Seyyid Ali Medeni Zade, İran Ekonomi Bakanı olarak seçildi.
İran Meclisi’nin bugünkü oturumunda milletvekillerinin oyuyla Seyyid Ali Medeni Zade, İran Ekonomi Bakanı olarak seçildi.
İran Ekonomi Bakanı Abdülnasır Himmeti hakkında yapılan gensoru sonucunda 2 Mart'ta görevden alınmıştı.
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