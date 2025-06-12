İran'dan Türkiye ile ekonomik işbirliğinin geliştirilmesine vurgu

Türkiye ile eyaletler ve bölgesel düzeyde işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla İran’ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade, Çarşamba günü Türkiye’nin güneyinde yer alan Kahramanmaraş ilini ziyaret ederek bu ilin yetkilileriyle bir araya geldi.

Bu ziyarette, İran’ın Erzurum Başkonsolosu Muhammed İbrahimi ile Büyükelçilik ve Başkonsolosluk Ekonomi Ekibi de Büyükelçiye eşlik etti.

Kahramanmaraş Valisi, Belediye Başkanı ile Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleriyle görüşmeler gerçekleştirilerek, eyaletler ve bölgesel düzeyde işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çeşitli konular ele alındı.

Bu görüşmelerde İran’ın ekonomik fırsat ve potansiyelini tanıtan Büyükelçisi Habibullahzade, iki ülke arasındaki eyalet düzeyindeki işbirliğinin güçlendirilmesi ve geliştirilmesini bir gereklilik olarak değerlendirerek, bunun iki ülkenin siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Yatırımlar, eyalet düzeyindeki ekonomik heyetlerin karşılıklı ziyaretleri, turizm etkileşimlerinin artırılması, şehir diplomasisi, ticaret odaları arasında heyet değişimi gibi konular bu görüşmelerde ele alınan başlıca konular arasında yer aldı.