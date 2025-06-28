Çin’in İran’dan petrol ithalatı hız kazandı

Çin, Haziran ayında İran’dan ham petrol ithalatını önemli ölçüde artırdı.

Bağımsız Çinli rafineriler (Tepot’lar olarak bilinen özel rafineriler), düşük fiyatlardan yararlanarak İran petrolüne yöneldi.

Tanker takip şirketlerinin verilerine göre, 1-20 Haziran tarihleri arasında Çin’in İran’dan günlük petrol ithalatı 1.8 milyon varille rekor seviyeye ulaştı. Kepler verileri de 1-27 Haziran döneminde günlük ortalama 1.46 milyon varil ithalat gerçekleştiğini ve bunun Mayıs ayına kıyasla yaklaşık 500 bin varil artış anlamına geldiğini gösteriyor.

İran’ın Çin’e petrol ihracatındaki bu artış, Mayıs ayında yapılan yüksek miktardaki yüklemeler ve yaz aylarında artan talep öncesi Çinli rafinerilerin stoklarını doldurmak istemesinden kaynaklandı. Ayrıca, İran petrolünün fiyat avantajı da bu yükselişte etkili oldu.

İran’ın günlük petrol ihracatı, siyonist rejimin askeri saldırısının başladığı ilk hafta yüzde 44 oranında artarken, analistler Çin’in İran’dan yaptığı ithalatın önümüzdeki haftalarda da yüksek seviyelerde seyretmesini bekliyor.