İran Merkez Bankası Başkanı'ndan ABD Hazine Bakanı’na yanıt

İran Merkez Bankası Abdülnasır Himmeti, cuma akşamı ABD Hazine Bakanı’nın açıklamalarına tepki gösterdi.

Himmeti, “İran ekonomisinin ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğuna şüphe yok. Savaşın ve ekonomik baskıların yol açtığı koşullar enflasyon ve işsizliği artırdı. Ancak bu gerçek, daha önce İran ekonomisinin yakın zamanda çökeceğine dair ortaya konulan tablodan oldukça farklı.” ifadelerini kullandı.

Himmeti ayrıca ABD ekonomisindeki gelişmelere dikkat çekerek, bugün açıklanan tarım dışı istihdam verisinin (NFP) yanı sıra benzin fiyatlarındaki gelişmeler ve diğer bazı makroekonomik göstergelerin, ABD ekonomisinin de önemli baskı ve risklerle karşı karşıya olduğunu gösterdiğini belirtti.