İran Merkez Bankası Başkanı Bağdat'a gitti

İran Merkez Bankası Başkanı Abdulnasır Himmeti, Iraklı bankacılık ve ekonomi yetkilileriyle görüşmek ve istişarelerde bulunmak üzere başkanlığındaki heyetle Bağdat'a hareket etti.

Himmeti'nin bu ziyareti, iki ülke arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesi, ticari ve bankacılık ilişkilerindeki yapısal engellerin kaldırılması ve ortak ticari işlemler için yeni mekanizmaların oluşturulması amacıyla gerçekleştiriliyor.

Ziyaretin, İran ve Irak merkez bankası başkanları arasında varılan mutabakat çerçevesinde gerçekleştirileceği belirtildi.