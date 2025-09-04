İran Ekonomi Bakanı: Şanghay Zirvesi'nde değerli anlaşmalara imza atıldı

İran Ekonomi Bakanı Seyyid Ali Medenizade, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile birlikte Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesine katılmak üzere Çin’in Tiencin kentine yaptığı ziyareti kapsamında varılan anlaşmaların takip edileceğini duyurdu.

Medenizade, özellikle ticaret, yatırım ve finansman alanlarında önemli anlaşmaların imzalandığını, bu anlaşmaların ülke içindeki uzman çalışma gruplarına yönlendirildiğini, ayrıntılarının incelenip nihai hale getirileceğini ifade etti.

Ekonomi Bakanı ayrıca, bu ziyaretin sonuçlarının son derece umut verici olduğunu ve ekonomik işbirliğini güçlendirme yolunda önemli bir adım atıldığını vurguladı.