Irak’tan uluslararası topluma “İran’a yönelik saldırıların durdurulması” çağrısı

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve Parlamento Başkanı Mahmud el-Meşhedani, ortak bir oturumda uluslararası toplumu İran’a yönelik saldırıların derhal durdurulması için harekete geçmeye çağırdılar.

Toplantıda, Irak hava sahasının başka ülkelere saldırı amacıyla kullanılmaması gerektiği vurgulandı ve bu ülkenin hava sahasını korumaya yönelik gerekli önlemlerin alınması gerektiği belirtildi.

Iraklı yetkililer, İran’ın egemenliğine yönelik açık saldırıyı kınayarak bunu uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirdiler.

ABD tarafından İran’ın nükleer tesislerinin hedef alınmasından derin endişe duyduklarını da ifade eden Iraklı yetkililer, bu saldırının bölgesel ve küresel barışı tehdit ettiğini dile getirdiler.