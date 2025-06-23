Tümgeneral Musevi: ABD saldırısıyla silahlı kuvvetlerin herhangi bir eyleme girişmesini sağladı

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi bugün taptığı açıklamada "Amerika, barbar ve saldırgan Siyonist rejime kapsamlı desteğini sürdürürken, İslamcı İran'ın egemenliğini ihlal ederek ve ülkemizin kutsal topraklarına tecavüz ederek açıkça ve doğrudan savaşa girdi." dedi.

İranlı general sözlerinin devamında "Suçlu Amerika, gayri meşru ve saldırgan oğlunu cezalandırırken, silahlı kuvvetlerdeki İslam savaşçılarının çıkarlarına ve ordusuna karşı herhangi bir eyleme girişmesini sağladığını bilmelidir ve bu konuda asla geri adım atmayacağız." ifadesini kullandı.