  1. İran
23 Haz 2025 10:23

Tümgeneral Musevi: ABD saldırısıyla silahlı kuvvetlerin herhangi bir eyleme girişmesini sağladı

Tümgeneral Musevi: ABD saldırısıyla silahlı kuvvetlerin herhangi bir eyleme girişmesini sağladı

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi "ABD saldırısıyla silahlı kuvvetlerin herhangi bir eyleme girişmesini sağladı"dedi.

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi bugün taptığı açıklamada "Amerika, barbar ve saldırgan Siyonist rejime kapsamlı desteğini sürdürürken, İslamcı İran'ın egemenliğini ihlal ederek ve ülkemizin kutsal topraklarına tecavüz ederek açıkça ve doğrudan savaşa girdi." dedi.

İranlı general sözlerinin devamında "Suçlu Amerika, gayri meşru ve saldırgan oğlunu cezalandırırken, silahlı kuvvetlerdeki İslam savaşçılarının çıkarlarına ve ordusuna karşı herhangi bir eyleme girişmesini sağladığını bilmelidir ve bu konuda asla geri adım atmayacağız." ifadesini kullandı.

News ID 1928103

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler