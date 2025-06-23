İranlı büyükelçi ABD'nin nükleer tesislere saldırısını değerlendirdi

İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, sosyal medya platformu X üzerinden şöyle bir paylaşımda bulundu:

“Barışçıl nükleer tesislere saldırı ve uluslararası siyasette müzakere mantığı ile akılcılığın yavaş yavaş yok oluşu.

ABD öncülüğündeki emperyalizmin İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırısı, aklın ve sağduyunun devre dışı bırakılması, müzakere mantığının çökmesi ve denetim ile hukuki yapının anlamını yitirmesidir.

Bu açık saldırı yalnızca Birleşmiş Milletler Şartı'nın ciddi bir ihlali değil, aynı zamanda 2231 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararının da çiğnenmesidir. Üstelik bu saldırı, Güvenlik Konseyi’nin daimi bir üyesi tarafından gerçekleştirilmiştir ve Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması'na korkunç bir darbedir.

Herkes çok iyi bilmektedir ki, biz bu savaşın başlatanı değiliz; kararlı bir şekilde savunma yapıyoruz ve onurlu bir yanıt veriyoruz.”