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24 Haz 2025 09:37

Hemedan'da Mossad casusları yakalandı

Hemedan'da Mossad casusları yakalandı

Mossad casusluk servisine hizmet etme amacı güden 6 hain unsur, Rezen, Nehavend ve Hemedan şehirlerinde tespit edilerek yakalandı.

Hemedan Eyaleti Devrim Muhafızları Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı, Mossad casusluk servisine hizmet etme amacı güden 6 hain unsurun, Rezen, Nehavend ve Hemedan şehirlerinde tespit edilerek yakalandığını duyurdu.

Söz konusu casusların sosyal medyada hedefli faaliyetlerle rejim unsurlarıyla bağlantıya geçerek kamuoyunu kışkırtmaya, karalama yapmaya ve İran sisteminin imajını zedelemeye çalıştığı, ancak zamanında ve hassas istihbari gözetim sayesinde bu girişimlerinin başarısız olduğu açıklandı.

News ID 1928148

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